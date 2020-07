Chelsea garante vaga na Champions e deixa os Wolves na espera

Fim de papo na Premier League, tudo resolvido, ou pelo menos, quase tudo. Liverpool campeão, AFC Bournemouth, Watford e Norwich rebaixados, 'reds', City, United e Chelsea na Champions, Leicester na Europa League e Tottenham na prévia... mas ainda falta saber o que vai acontecer com os Wolves, que esperam o resultado da FA Cup para saber se terão uma vaga na Europa.

O Chelsea de Lampard se despediu de Stamford Bridge nessa temporada com uma vitória por 2 a 0 contra o esquadrão português liderado por Nuno Espirito Santo.

O jogo começou muito equilibrado no meio de campo. O Chelsea precisava muito do resultado e tentava manter a posse de bola, mas os Wolves são sempre perigosos.

Com uma partida muito física, as chances não apareceram até os acréscimos do primeiro tempo. Quando Pedro Neto fez uma falta em Marcos Alonso na entrada da área. Muito perigosa para o gol de Rui Patricio. Mount foi para a cobrança e com muito maestria abriu o placar batendo sem chances para o goleiro luso.

Não deu nem tempo de comemorar, três minutos depois, Giroud ampliou. O francês foi lançado, Rui Patricio saiu do gol, o atacante perdeu o tempo da bola, mas se esticou todo para mandar a bola para o fundo das redes.

Os 'blues' foram em boa vantagem para o intervalo, estavam garantindo o objetivo Champions, enquanto os Wolves viam o Tottenham bater o Crystal Palace e conseguirem a Europa.

Pensando em mudar esse resultado Nuno mudou a equipe no intervalo e tentou se lançar ao ataque, mas Lampard e os seus comandados já tinham o que queriam e passaram a amarrar o jogo.

O segundo tempo não teve grandes emoções a não ser o chute fraquinho de Jota para a fácil defesa de Caballero e o chute de Pulisic, de chapa, que foi direto para fora.

Agora os Wolves precisam esperar o resultado da grande final da FA Cup entre Arsenal e Chelsea, em caso de vitória do combinado de Stamford Brigde, a vaga na Europa cai no colo dos 'lobos'.