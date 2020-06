Chelsea insiste em Declan Rice

O Chelsea está pronto para ser um dos protagonistas do mercado do futebol na Europa. Depois de assinar com Ziyech e Timo Werner, o próximo a ser 'blue' pode ser Declan Rice.

"The Sun" afirma que a equipe liderada por Frank Lampard vem pressionando nas últimas semanas para contratar o jogador do West Ham, um dos jovens talentos da Premier League.

A diretoria quer reforçar o meio de campo e vê no jogador que, apesar de ter apenas 21 anos, já acumula quase 100 partidas no campeonato nacional.

O Chelsea, claro, quer tornar a operação mais barata e está disposto a oferecer até 50 milhões de euros para um jogador que retornaria ao clube onde foi formado quando nas categorias de base.