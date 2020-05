Chelsea já escolheu o sucessor de Kanté

Kanté deixar o Chelsea é uma possibilidade. De fato, todo verão o boato volta à cena, e neste verão, por mais incomum que seja, não seria uma exceção. Os 'blues' querem ter alguma garantia caso isso aconteça, e estariam tentados a amarrar Declan Rice.

De acordo com o 'Daily Express', o Chelsea não apenas reativaria seu interesse por Rice, mas também o intensificaria, ciente de que não está sozinho na disputa pelo jovem meio-campista inglês.

Sua importância no West Ham é tal que, com apenas 21 anos, ele já é um fixo indiscutível dos esquemas dos 'hammers'. Esta temporada foi encerrada com 31 jogos disputados pelo jogador, todos como titular. Ele tem um total de 101 no West Ham.