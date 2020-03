Chelsea libera Willian para viajar ao Brasil

Segundo o jornal 'The Sun', Willian recebeu permissão do Chelsea para deixar Londres e ir ao Brasil viver a quarentena com sua família.

O jogador, mantido na Inglaterra devido ao confinamento imposto à população em função do Covid-19, pediu permissão ao seu clube para ser liberado, com o objetivo de ir a seu país de origem para passar esses dias complicados.

Assim, Willian estaria prestes a embarcar e se reunir com seus entes queridos, com quem ele passará a quarentena. O atacante, que está jogando sua sétima temporada no clube, encerra seu contrato com o 'blues' em 30 de junho.