Chelsea, na dianteira para garantir o empréstimo de Coutinho

O assunto do futuro de Philippe Coutinho continua fervendo em Barcelona. O jogador, oferecido à Inter, mas acima de tudo perto da Premier League, é bastante do gosto do Chelsea.

Segundo o portal 'Express', o time 'blue' é o melhor colocado para conseguir a contratação do jogador brasileiro. Coutinho chegaria emprestado e a equipe de Londres teria que assumir o alto salário do jogador.

Segundo o meio, a equipe de Stamford Bridge está na frente do Arsenal, Tottenham, Manchester United e Leicester, os outros times que demonstraram interesse no jogador.

Quem quiser, é claro, terá que pagar, além do salário, cerca de 11,3 milhões de euros pela transferência.

O Barça já recebeu do Bayern cerca de oito milhões este ano e parece que eles tentarão ganhar uma quantia semelhante deixando sair a contratação estrela dos catalães no inverno da temporada 2017-18.