Chelsea nadou, nadou e morreu na praia do Everton

O Chelsea perdeu a chance de alcançar a liderança da Premier League em sua sempre difícil visita ao Goodison Park. Carlo Ancelotti apresentou um duelo difícil para o seu conhecido Frank Lampard e deixou os três pontos em casa.

Aos 20 minutos de jogo, Mendy chegou um tarde em um cruzamento na área e derrubou Calvert-Lewin. O árbitro não hesitou e indicou a penalidade máxima a favor da equipe 'toffee'. Não foi o atacante o encarregado da cobrança.

A responsabilidade recaiu sobre Sigurdsson, que conseguiu dedicar o gol de pênalti aos poucos torcedores do Everton que ocupavam as arquibancadas de seu estádio. Ancelotti já havia conseguido o mais difícil.

A partir daí, o domínio da bola foi para o Chelsea, que se movimentou e criou oportunidades suficientes para conseguir virar o placar. Mas neste sábado a noite não era deles.

Reece James acertou na trave no primeiro tempo e Mason Mount, duas vezes, fez o mesmo no segundo tempo. O jogador britânico não conseguia acreditar no que aconteceu.

A equipe 'blue' pressionou na reta final, mas o Everton ficou forte e se manteve firme para confirmar aqueles três pontos inestimáveis ​​em um dos jogos mais difíceis da temporada.

O Chelsea perdeu a oportunidade de chegar na liderança e se manteve na terceira posição com 22 pontos. O Everton, entretanto, atingiu 20 unidades.