Chelsea pergunta ao Porto sobre Alex Telles

Chelsea aproveita a paralisação causada pelo coronavírus para se movimentar no mercado. Os ingleses já pensam na próxima temporada.

Um dos alvos é Alex Telles. O lateral-esquerdo do Porto agrada muito a diretoria do Stamford Bridge.

Segundo 'The Sun', o Chelsea já entrou em contato com os portugueses para perguntar sobre o brasileiro. Eles querem saber os valores exigidos pelo clube para concretizar a transferência do atleta.

A operação, segundo o jornal, pode ser fechada em cerca de 40 milhões de euros. A equipe de Lampard trabalha antecipadamente para poder contar com o ex do Grêimo na próxima edição da Premier League.