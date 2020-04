Chelsea pode ajudar Coutinho a recuperar seu futebol, diz Rivaldo

Desde sua saída do Liverpool, Philippe Coutinho ainda não conseguiu recuperar seu bom futebol, primeiro no Barcelona, e agora no Bayern de Munique. E como seu empréstimo para o clube bávaro está chegando ao fim, o nome do brasileiro começa a ser especulado em diversos clubes, principalmente da Premier League, onde o meia teve sucesso recentemente.

Nesse contexto, o Chelsea surge como um possível candidato para levar Coutinho, o que poderia envolver uma ida de Kante à Catalunha. E para Rivaldo, ídolo do Barcelona, o clube de Londres seria um bom destino para o brasileiro recuperar seu bom futebol.

“Depois de uma temporada e meia no Barcelona e mais uma no Bayern de Munique, sem conseguir o mesmo sucesso que teve no Liverpool, acredito que a chance de Philippe Coutinho continuar sua carreira no Chelsea poderia ser uma boa opção”, disse o ex-jogador ao Betfair, do qual é embaixador.

No Liverpool, Coutinho despontou como um dos principais jogadores da Premier League e do mundo, chamando a atenção do Barcelona. Porém, o meia não conseguiu repetir as boas atuações ao lado de Messi.

De acordo com o campeão mundial com o Brasil em 2002, o Chelsea é um grande clube e, uma volta à Premier League, uma das ligas mais competitivas do mundo, poderia fazer bem ao meia de 27 anos.

“Ele vai se mudar para um grande clube e para uma competição que ele conhece bem, onde teve seus melhores anos até agora. Portanto, se essa transferência realmente acontecer, tenho certeza de que ele terá uma boa chance de ver as coisas melhorarem para ele no futuro, afinal ele já brilhou na Premier League antes”, destacou Rivaldo.

Além do interesse do Chelsea, o Barcelona vê com bons olhos a venda do brasileiro, principalmente frente ao interesse catalão nas contratações de Neymar e de Lautaro Martínez. Apesar disso, o técnico culé, Quique Setién, também gosta do futebol de Coutinho e pensa na permanência do jogador na Catalunha.

Rivaldo ainda mostrou que confia no potencial de Coutinho e disse que qualquer jogador passa por maus momentos. E assim como Setién, o embaixador do Betfair apostou que o meia ainda pode jogar no Barcelona.

“Considero que esta seja apenas uma má fase, mas não podemos dizer que ele esteja jogando mal porque seja um mal jogador. As coisas simplesmente não estão funcionando tão bem quanto muitos esperavam quando ele deixou o Liverpool para jogar no Barcelona”.

“Eu disse há algumas semanas em minha coluna no Betfair que ainda acredito que Coutinho pode encontrar seu lugar no Barcelona se tiver outra chance na próxima temporada. Mas isso só seria possível se houvesse um acordo entre o clube e o jogador”, concluiu.