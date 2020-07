Chelsea quer triplicar o valor que Getafe pagou ao Barcelona por Cucurella

O Chelsea deseja fortalecer a lateral esquerda nesta janela de transferências. Com a dificuldade de contratar Ben Chilwell, blindado pelo Leicester, o clube vê Cucurella como uma boa segunda opção.

Segundo 'AS', a equipe de Frank Lampard estaria disposta a oferecer um valor próximo a 30 milhões de euros, o que significaria um negócio perfeito para o Getafe.

O clube espanhol pagou comprou recentemente o jogador procedente do Barcelona, ​​que recebeu dez milhões de euros. A concretização desse plano dos ingleses seria um acréscimo importante para o atual clube do lateral, com lucro de 20 milhões de euros.

Aos 22 anos, Cucurella progrediu notavelmente graças ao técnico José Bordalás, sendo um dos laterais mais confiáveis ​​do campeonato. Após uma primeira temporada emprestado ao Eibar, disputou 45 duelos com o Getafe na atual campanha.