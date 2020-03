Chelsea quer, mas Neuer prefere o Bayern: vai depender de quem ficar

O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, não tem intenção de deixar o clube, mesmo que o seu contrato, que termina em junho de 2021, não seja renovado até o meio do ano.

Goal entende que o goleiro, que está no clube desde que entrou deixou o Schalke 04 em 2011, não quer jogar no exterior, o que o deixa mais distante do interesse do Chelsea.

Neuer tem uma boa relação com o técnico Hansi Flick e a sua vontade é ganhar mais uma Liga dos Campeões- ele já tem o título de 2013, quando o Bayern foi campeão contra o Borussia Dortmund.

O futuro do jogador de 34 anos está diretamente ligado ao futuro de Flick, que só tem um acordo com o clube até o meio do ano. Neuer também quer saber sobre seus companheiros Thiago Alcantara, Thomas Müller e David Alaba. Se todos ficarem, há grande chance de que o goleiro também fique.

Embora a imprensa tenha noticiado que alemão não estava contente com os contratos de curta duração com o Bayern, o mais importante para ele pessoalmente é que o clube está em posição de conquistar títulos.

O agente do jogador encontrou-se com a diretoria do Bayern na terça-feira (24), mas não houve nenhum acordo intermediado. Neuer, que está se aproximando da sua 250ª partida na Bundesliga, não está com pressa para assinar enquanto não sabe sobre o futuro do técnico e de sua posição no clube.

Flick já manifestou anteriormente o seu apoio ao goleiro e indicou que, enquanto ele está no comando, vê o Neuer, um veterano com sete campanhas de sucesso na Bundesliga, como sua opção número 1.

O Chelsea, por sua vez, está no mercado em busca de um novo goleiro, depois das fracas atuações de Kepa nesta temporada. No entanto, parece provável que eles tenham de procurar em outro lugar, já que Neuer pretende ficar na Allianz Arena por pelo menos uma temporada a mais.