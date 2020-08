VÍDEO: Chelsea se prepara para decisão contra o Bayern

O reencontro deste sábado entre Bayern de Munique e Chelsea coloca frente a frente um dos favoritos ao título contra um time que chega para tentar o improvável, mas que já pensa na próxima temporada.

No vídeo acima, você confere como foi o último treino do Chelsea antes desse importante jogo onde os 'blues' precisarão reverter o 3 a 0 sofrido no jogo de ida.