Chelsea bate o Tottenham e pega o elevador

O Tottenham recebeu o Chelsea pela 22º rodada da Premier League em mais um clássico londrino. Um duelo bem interessante entre o experiente José Mourinho e o recém-chegado Thomas Tuchel.

As duas equipes entraram em campo debaixo de muita chuva, mas o jogo começou quente. No primeiro lance Werner quase abriu o placar. Azpilicueta esticou a bola quase do meio de campo e Werner surgiu na área para desviar de cabeça, mas a bola vai por cima.

Durante praticamente quase todo o primeiro tempo, o Chelsea controlou a partida. O estilo de jogo proposto por Mou permite que o rival tenha muita posse de bola para que os 'spurs' explorem os contra-ataques, algo que não deu muito certo.

No meia da pressão, o conjunto de Stamford Bridge descolou uma penalidade. Aos 23', Timo Werner foi lançado, invadiu a área e disputou com Dier. O zagueiro do Tottenham caiu e acabou chutando o alemão de forma bizarra. Um pênalti claro. Jorginho foi para a cobrança, Lloris até acertou o canto, mas não conseguiu salvar o Tottenham.

No segundo tempo, o Tottenham tentou correr atrás do prejuízo. Lucas, Lamela e Dier tiveram boas oportunidades, enquanto Carlos Vinicius perdeu a chance mais clara do Tottenham em todo o jogo. No mais, o jogo foi todo do Chelsea!

Prepara o gin-tonic, Tuchel

O treinador alemão teve a sua primeira prova de fogo na Premier League, e se saiu muito bem. Após o empate contra os Wolves e a vitória contra o Burnley, todos os focos estavam apontados para o seu duelo com José Mourinho. Um tema que foi bastante explorado pela imprensa na prévia.

Em entrevista coletiva antes da partida, em tom de brincadeira, Tuchel revelou o que faria caso vencesse Mourinho. "Se vencermos o Tottenham, talvez eu tome um gin-tonic. Não sou um cara da cerveja ou do vinho, meu consumo de álcool é quase zero".

Alô José, acorda!

É bom o Tottenham abrir o olho rapidamente. Essa é a terceira derrota seguida da equipe na Premier League. Antes do Chelsea, perdeu para o Liverpool por 3 a 1 e para o Brighton por 1 a 0. A equipe que chegou a liderar a competição agora está 14 pontos atrás do líder.

Como fica a Premier League

Com o resultado, Chelsea chega aos 36 pontos e assume a 6º posição, ficando dois pontos atrás de uma vaga na Europa League e a quatro da Champions. Já o Tottenham é o 8º com 33 pontos e vai se afastando da disputa. O City lidera com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Manchester United.

Na próxima rodada os 'blues' visitam o lanterninha da campetição, Sheffield United (20º), enquanto os 'spurs' recebem o West Bromwich Albion (19º).