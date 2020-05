Chelsea também está de olho em Samu Chukwueze

A saída de Pedro ou Willian deixará o Chelsea um pouco órfão de pontas. Será nessa posição que os 'blues' priorizarão quando contratarem e, portanto, o alvo número um é Jadon Sancho.

Na Inglaterra, eles garantem que a equipe de Stamford Bridge jogará o resto para o jogador do Borussia Dortmund, um dos aspirantes a reinar no futebol europeu no futuro.

Mas o Chelsea não é o único que quer o jovem inglês, portanto todos os clubes têm uma espécie de 'plano B'.

No caso de 'blues', o sobrenome para se juntar à lista de futuros é Samu Chukhwueze. Os nigerianos do Villarreal e os londrinos se juntariam ao Liverpool, um clube que o possui em seu portfólio.

O portal 'Goal' relata esse interesse, avisando que o Chelsea deve abrir a carteira, já que o Villarreal já rejeitou ofertas que ultrapassavam 30 milhões de euros.

Enquanto isso, 'AS' lembrou que Samu é fã do Chelsea desde criança, então esse desejo pela equipe 'blue' o motiva. A mídia também lembra que possui uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.