Chelsea tenta abaixar o preço de Havertz, que pode chegar por 200 milhões de euros

Tudo indica que Kai Havertz jogará na próxima temporada no Chelsea. No mundo do futebol já é dado por certo, embora os 'blues' ainda tentam reduzir ao máximo os custos de uma transferência que pode chegar aos 200 milhões de euros.

Este valor inclui a transferência, para a qual o Bayer Leverkusen pensou na cifra de 100 milhões e o salário de Havertz, que também pode aumentar outros 100 milhões em cinco temporadas, de acordo com dados da mídia britânica e alemã.

De acordo com a 'AS', a CEO do Chelsea, Marina Granovskaia, está em negociações com a Bayer para reduzir o valor fixo da transferência para 80 milhões de euros. Os outros 20 seriam incluídos na operação sobre variáveis.

Aparentemente, o clube alemão não despreza essa mudança. O Bayer Leverkusen está disposto a esperar para receber esses extras e o Chelsea não pode apertar muito a corda ou correr o risco de ficar sem o jogador, porque não faltam outros pretendentes como o Bayern ou o United.