Chelsea teria Alisson, mas teve que se 'conformar' com Kepa

O futebol reserva disputas dentro e fora de campo, com histórias que mudam a trajetória de times. Aconteceu algo assim na contratação de Alisson pelo Liverpool.

Segundo informação revelada por 'Daily Mail', o brasileiro revelado pelo Internacional esteve prestes a assinar do Chelsea antes de ir ao time em que se consagraria como o melhor do mundo.

A equipe de Londres quase contratou Alisson antes da temporada 2018-19 após várias conversas com o goleiro e com a Roma. No entanto, no último minuto, o Liverpool apareceu com 62,5 milhões de euros e acabou atraindo o jogador que seria o titular em uma época gloriosa.

O Chelsea recém havia negociado Courtois com o Real Madrid e se viu com muito dinheiro para procurar um bom nome para reposição. Sem o brasileiro, a diretoria buscou Kepa Arrizabalaga, que acabou custando mais que Alisson.

Hoje, Alisson é o campeão da Liga dos Campeões, do mundo e da Premier League, enquanto Kepa vive má fase no Stamford Bridge, onde já procuram um substituto de confiança.