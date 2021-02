As emoções da Champions League estão de volta. Nessa terça-feira o Atlético de Madrid do Cholo Simeone e o Chelsea de Thomas Tuchel se enfrentam no estádio Nacional de Bucareste. Confira as prováveis escalações aqui.

No vídeo acima, você confere como foi o fim da preparação dos 'blues', que não contarão com Thiago Silva.