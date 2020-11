Chelsea vence e embola briga pela liderança

O Chelsea tomou um susto na visita do Sheffield a Stamford Bridge pela 8º rodada da Premier League, mas conseguiu se recuperar a acabou goleando.

Logo aos nove minutos Sander Berge deixou de calcanhar para David McGoldrick bater e abrir o placar para os visitantes. Mas a reação 'blue' não demorou.

Aos 23', Tammy Abraham recebeu de Mateo Kovacic e bateu sem chances para Aaron Ramsdale. O segundo veio após um cruzamento de Hakim Ziyech, que Benjamin Chiwell mandou para as redes.

Na reta final da partida, Ziyech cobrou uma falta e Thiago Silva desviou de cabeça para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea. E Timo Werner fehcou a goleada ao aproveitar uma bobeada da defesa do Sheffield

Com a vitória o time liderado por Frank Lampard chegou aos 15 pontos e assumiu provisoriamente a terceira posição na Premier League, já que clubes como Tottenham, Wolves e Arsenal ainda jogam na rodada. Enquanto o Sheffield United é o lanterna com apenas um ponto.

Na próxima rodada o Chelsea visita o Newcastle (12º) em St. James' Park. O Sheffield, por sua vez, encara o West Ham (15º).