Ex-Real Madrid abre o coração: "Atingi o fundo do poço"

A temporada de Chicharito no LA Galaxy não foi a esperada. Disputou apenas 12 partidas na MLS e marcou dois gols. Números que levaram o mexicano a ser o alvo principal das críticas.

Uma situação que o atacante poderá reverter ao início de mais uma temporada. Em declarações ao 'LA Times', Chicharito abriu o coração.

"Atingi o fundo do poço. Passei por coisas que normalmente se vive em cinco ou 10 anos. Percebem o que quero dizer? Não é uma desculpa. É a realidade. Não consegui lidar com as coisas", disse o atacante.

"Quando terminou a temporada analisei e sei que posso fazer muito, muito mais. Tanto em termos emocionais como espirituais. Quando fui atingido pela covid, acabei exposto a coisas que não sabia lidar", completou.