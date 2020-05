Chiellini chama Felipe Melo de "o pior dos piores" e "maçã podre"

Se existe um zagueiro importante para o futebol italiano nos últimos anos, esse é Giorgio Chiellini. A lenda da Juventus, está escrevendo a sua autobiografia e o jornal 'La Repubblica' publicou algumas das suas melhores frases.

Chiellini não teve papas na língua ao falar sobre Mario Balotelli. "Balotelli é uma pessoa negativa, que não tem nenhum respeito pelo grupo. Na Copa das Confederações de 2013, não ajudou em nada, merecia umas bofetadas".

"Alguém disse que ele era um dos cinco melhores jogadores do mundo, eu nunca pensei que ele poderia estar nem entre os dez ou 20 primeiros", continuou.

Quem também teve o seu nome citado foi o sempre polêmico Felipe Melo: "O pior era Felipe Melo: o pior dos piores. Não aguento as pessoas que não têm respeito e que sempre vão contra tudo. Com ele estava sempre no limite da briga. Falei para a diretoria que era uma maçã podre'".

Como bom 'bianconero', Chiellini reconheceu que não tem nenhuma simpatia pelos 'nerazzurri'. "As pessoas entederão o que eu quero dizer. Odeio a Inter como o Jordan odeia os Pistons. Mas me encontrava com muitos deles fora do campo. Quando machuquei o joelho, a mensagem que mais me deixou feliz foi a de Zanetti".

O zagueiro também falou sobre Gonzalo Higuaín, outro personagem a quem odiava no início, mas acabou amando. "O conhecendo, me surpreendeu. Os '9' são egoístas, ele é generoso e divertido. Precisa de carinho para render", concluiu Chiellini.