Chiellini chega à marca de 400 jogos na Serie A

Giorgio Chiellini vive sua 16ª temporada com a Juventus, clube ao qual chegou na temporada 2005-06 após um ano na Fiorentina e três no Livorno.

Desde seu desembarque em Turim, o zagueiro/lateral se manteve como dono da titularidade na 'Vecchia Signora' e chegou neste sábado a uma marca difícil de alcançar. A derrota para o Napoli por 1 a 0 foi seu 400º jogo no Campeonato Italiano.

Hoje, ele tem 36 anos, mas essa história na Serie A iniciou no time 'viola', com o qual disputou 37 partidas na temporada 2004-05, com nove vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Desde que chegou à Juventus, entrou em campo 363 vezes pela competição, somando 239 vitórias, 73 empates e 51 derrotas.

Ao todo, nos 400 jogos da Serie A, Chiellini tem 34.179 minutos disputados, 27 gols e 15 assistências. Bonucci recebeu 69 cartões amarelos e dois vermelhos.