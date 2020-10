Chilwell e uma estreia de luxo no Chelsea: gol e assistência!

Apertem os cintos, Chilwell já é 'blue'. O lateral-esquerdo, que chegou do Leicester City, jogou pela primeira vez na Premier League com o Chelsea no duelo contra o Crystal Palace e raspou. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

O gol foi memorável. Depois de uma sobra na área, ele soube esperar perfeitamente para chegar chutando uma bomba na direção do gol e Guaita não pôde fazer com um voleio de tão perto. Esta jogada parecia fundamental porque, para colocar a cereja no topo do bolo, foi o gol do 1-0.

16 minutos depois, ele voltou a aparecer, mas com uma assistência a Zouma. Era um cruzamento com o pé esquerdo, que chegava remotamente na cabeça do parceiro. Este, que deu uma cabeceada impecável, volcou a bola no fundo do gol. Mais um gol com participação do estreante.

Esta não poderia ser uma notícia melhor para Frank Lampard. Ele tem um novo jogador que já está mostrando que valeu a pena apostar nele. Aos 23 anos e com tanta experiência como 'fox', ele deixou claro que não vai precisar de tempo de adaptação para mostrar o mesmo nível no Chelsea.