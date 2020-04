Embora tivesse apenas seis anos de idade quando a França disputou o título da Copa do Mundo contra o Brasil em 1998, Xherdan Shaqiri revelou que não esqueceu nada sobre a partida.

O suiço atua como extremo, mas sua maior admiração é por alguém com de uma posição um pouco diferente. Ronaldo Nazário, uma das grandes estrelas daquela época no futebol mundial, foi protagonista de um momento negativo que marcou para Shaqiri ao não conseguir vencer a Copa do Mundo com o Brasil.

"Ele é meu maior ídolo. Gostaria de conhecê-lo. Nunca copiei ele realmente, porque cada jogador atua de forma diferente e tem diferentes talentos. Mas ele era meu grande herói. Chorei quando Ronaldo perdeu a final da Copa do Mundo contra a França em 1998", contou.

É uma idolatria que não existe até hoje: "Gostava de Ronaldo, de seu estilo, e a forma incrível como jogava. Ele era meu grande ídolo. Eu fiz o corte de cabelo de 2002 sim, aquele triângulo. Todo mundo ficou chocado na escola quando cheguei com o penteado. Eu amava ele e ainda o amo".

O suíço de ascendência albanesa lembrou de suas conquistas como jogador: "Nem todo mundo pode dizer que venceu duas Champions com equipes diferentes. Eu fiz isso e também ganhei muitos outros títulos com o Bayern e Basel".