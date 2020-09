Christensen e o abraço por trás que lhe custou um cartão vermelho!

Pouco restou de notável no que, a priori, foi o grande jogo do dia na Premier League no primeiro tempo. Quando parecia que não se teria nada a dizer no Chelsea-Liverpool, Christensen animou a tarde.

O zagueiro abraçou Mané por trás em uma jogada para parar o craque, que ficava cara a cara com o goleiro. O árbitro, a princípio, apitou falta e mostrou o amarelo ao zagueiro.

Mas o VAR avisou que poderia ser uma punição maior. Após uma breve revisão, o amarelo transformou-se em um vermelho que complicou bastante o segundo tempo dos de Frank Lampard.

A jogada poderia ter sido certeira no gol, embora Kepa tenha saído da sua área e poderia ter vencido o mano a mano com Mané. Mas Christensen não se entnedue com o goleiro e seu abraço acabou custando muito caro.