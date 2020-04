Christoph Freund, o descobridor de Haaland, Upamecano e Mané

Christoph Freund é um dos líderes do projeto Red Bull Salzburg, que nos últimos anos explodiu na vitrine da Europa por seu crescimento esportivo e pelos jogadores que colocou em órbita. O diretor de esportes conversou com 'AS' sobre três nomes próprios que foram caçados por ele: Sadio Mané, Erling Haaland e Dayot Upamecano.

Do atacante norueguês procurado pelo Real Madrid falou maravilhas, a ponto de vê-lo logo como um dos reis do futebol. "Isso não me surpreende. Eu o conheço há um ano e meio e Erling tem tudo, ele é excepcional como jogador de futebol e por seu personagem. Eu o vejo jogando em um grande clube e sendo um dos melhores atacantes da Europa e do mundo, se não o melhor, na próxima década. Seu potencial é enorme", ele diagnosticou.

Freund antecipou a Juve para convencer Haalad a ir para Salzburgo, em vez de lutar por títulos aos 17 anos. "Ele tinha muitas ofertas. Mostramos a ele, com exemplos, que outros jovens vieram antes dele e como eles deram o salto. Foi uma decisão muito inteligente, por parte de Erling e seu pai, não assinar aos 17 anos por um grande clube. Ele viu que poderia evoluir rapidamente aqui", afirmou.

Também na agenda merengue está Upamecano, que também o vê pronto para as grandes batalhas: "Se eu fosse o diretor esportivo do Real Madrid ou do Bayern, ficaria empolgado se pudesse contratá-lo. Dayot pode jogar em qualquer liga e qualquer grande clube do mundo, Ele é poderoso e muito rápido. Jovem, mas com experiência na Liga dos Campeões. Um dos zagueiros mais cobiçados do mercado".

Na sua opinião, o francês é "um ótimo exemplo de como, graças a sua vinda a Salzburgo, ele pode acabar se tornando um jogador de classe mundial". Dayot tinha 16 anos e é verdade que muitos o amavam, mas o convencemos a jogar por nós em um clube do Segundo Austríaco, ele não conhecia o idioma... Agora, aos 21 anos, ele tem muito mais experiência profissional do que a sua idade. Ele aprendeu os conceitos muito rapidamente e a jogar contra adultos", acrescentou.

Quanto a outra das estrelas do atual firmamento de futebol, Sadio Mané, ele contou como foi difícil arrancá-lo da França: "Ele estava em Metz, no Terceiro Francês. Nós o observamos nos jogos da equipe olímpica do Senegal. Nós gostamos porque combina com o nosso estilo e é muito rápido. Mas não foi fácil. Ele tinha 19 anos e perguntou onde ficava Salzburgo. Não éramos tão conhecidos na época!".