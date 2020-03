Chuteira de Ouro 2019-2020: Immobile continua líder e Mbappé aparece

Ciro Immobile continua no lugar mais alto do pódio. O atacante da Lazio, que tem 27 gols e 54 pontos, não conseguiu balançar as redes contra o Bologna. Na sua cola está Robert Lewandowski, que apesar de estar lesiona, se mantém na segundo posição. O polonês soma 25 gols e 50 pontos.

Atrás dele agora aparecem Erling Haaland, Cristiano Ronaldo e Timo Werner. Nenhum dos três jogadores foi capaz de marcar, especialmente Cristiano, que teve sua partida adiada por conta do coronavírus.

Haaland ficou sem marcar na partida do Borusisia Dortmundo, algo atípico para o noruguês. O atacante soma 25 gols em sua conta.

Por outro lado, o atacante do RB Leipzig é um dos grandes concorrentes ao prêmio, embora não tenha balançado as redes contra o Bayer Leverkusen.

Leo Messi ficou sem marcar no 'Clásico' contra o Real Madrid. Apesar disso, o argentino já soma 18 gols, o que caracteriza 36 pontos.

O argentino tem os mesmos números de Kylian Mbappé após seus dois gols contra o Dijon. Os tentos marcados na Ligue 1 o colocam forte na briga pela Chuteira de Ouro.

Romelu Lukaku agora é o oitavo, que já soma 17 gols na Liga Italiana. Os mesmos podem ser traduzidos em 34 pontos.

Os mesmo número que Jamie vardy, que não jogou neste fim de semana na Premier League, e Wissam Ben Yedder que marcou com o Mónaco al Reims.

Clasificação Chuteira de Ouro 2019-2020​ (02-03-2020)

1.- Ciro Immobile (Lazio, Italia) 27 gols, 54 pontos.

2.- Robert Lewandowski (Bayern de Munique, Alemanha), 25 gols, 50 pontos.

3.- Erling Haaland (RB Salzburg e Borussia, Áustria e Alemanha), 25 gols, 48 pontos (em 1.404 minutos).

4.- Cristiano Ronaldo (Juventus, Itália), 21 gols, 42 pontos (em 1.855 minutos).

5.- Timo Werner (RB Leipzig, Alemanha) 21 gols, 42 pontos (en 2.021 minutos).

6.- Kylian Mbappé (PSG, França), 18 gols, 36 pontos (em 1.515 minutos).

7.- Leo Messi (FC Barcelona, Espanha), 18 gols, 36 pontos (em 1.800 minutos).

8.- Romelu Lukaku (Inter de Milão, Itália), 17 gols, 34 pontos (em 2.066 minutos).

9.- Wissam Ben Yedder (Mônaco, França), 17 gols, 34 pontos (em 2.086 minutos).

​10.- Jamie Vardy (Leicester, Inglaterra) 17 gols, 34 pontos (em 2.193 minutos).

Devemos lembrar que para a Chuteira de Ouro só valem os gols marcados nas Ligas e, portanto, aqueles marcados na Champions ou nas Copas não são somados.

Para calcular os pontos, a 'European Sports Media' atribui um multiplicador a cada competição com base na sua posição no ranking da UEFA. Assim, as cinco principais ligas (Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Itália) multiplicam-se por dois gols, e as ligas menos importantes, como as portuguesas, as holandesas ou as turcas, para dar três exemplos, multiplicam por 1,5. Ligas menores não possuem um fator de multiplicação.

Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o menor número de minutos jogados em seus respectivos campeonatos.