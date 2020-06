Chuteira de Ouro 2019-2020: quem tira de Lewandowski?

Robert Lewandowski continu na liderança da corrida pela Chuteira de Ouro. O atacante polonês do Bayern de Munique marcou seu último gol da temporada da Bundesliga. Tem 34 gols, o equivalente a 68 pontos.

Ciro Immobile voltou a marcar contra Fiorentina e ocupa o segundo lugar. O atacante da Lazio acumula 28 gols, um total de 56 pontos.

Logo atrás estão Timo Werner e Erling Haaland. Ambos marcaram na última rodada da Bundesliga. Werner soma 28 gols, um total de 56 pontos, enquanto Haaland tem 29, o equivalente e 50 pontos, devido a sua passagem pelo Red Bull Salzburg que joga em uma liga com um multiplicador menor.

Cristiano Ronaldo já é o quinto. O luso marcou de pênalti diante do Lecce e chegou aos 23 gols, o que lhe dá 46 pontos. Leo Messi, por sua vez, continua sem marcar e vai perdendo posições na tabela. O argentino tem 21 gols (42 pontos). Vardy conta com 19 gols (38 pontos).

O oitavo é Romelu Lukaku, com 19 gols, que garantem 36 pontos. O nono é Kylian Mbappé, com 18 gols e 36 pontos. Fechando a lista, em décimo, está Wissam Ben Yedder.

Clasificação da Chuteira de Ouro 2019-2020 (29-06-2020)

1.- Robert Lewandowski (Bayern de Munique, Alemanha), 34 gols, 68 pontos.

2.- Ciro Immobile (Lazio, Itália) 28 gols, 56 pontos.

3.- Timo Werner (RB Leipzig, Alemanha) 28 gols, 56 pontos.

4.- Erling Haaland (RB Salzburg e Borussia, Áustria e Alemanha), 29 gols, 50 pontos.

5.- Cristiano Ronaldo (Juventus, Itália), 23 gols, 46 pontos.

6.- Leo Messi (FC Barcelona, Espanha), 21 gols, 42 pontos.

7.- Jamie Vardy (Leicester, Inglaterra) 19 gols, 38 pontos.

8.- Romelu Lukaku (Inter de Milão, Itália), 19 gols, 38 pontos.

9.- Kylian Mbappé (PSG, França), 18 gols, 36 pontos (em 1.515 minutos).

10.- Wissam Ben Yedder (Mônaco, França), 18 gols, 36 pontos (em 2.176 minutos).

Devemos lembrar que para a Chuteira de Ouro só valem os gols marcados nas Ligas, e aqueles marcados na Champions ou nas Copas não são somados.

Para calcular os pontos, a 'European Sports Media' atribui um multiplicador a cada competição com base na sua posição no ranking da UEFA. Assim, as cinco principais ligas (Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Itália) multiplicam-se por dois gols, e as ligas menos importantes, como as portuguesas, as holandesas ou as turcas, para dar três exemplos, multiplicam por 1,5. Ligas menores não possuem um fator de multiplicação.

Em caso de empate, o primeiro critério de desempate será o menor número de minutos jogados em seus respectivos campeonatos.