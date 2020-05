Chuva de jogos na Serie A: 127 partidas em 50 dias!

Após quase três meses de paralisação forçada devido à pandemia de coronavírus, a Serie A recebeu o aval do governo para retomar a temporada a partir de 13 de junho e está se preparando para um verão sem precedentes, com 127 jogos agendados no espaço de apenas 50 dias.

O ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, deu o "ok" depois de uma reunião com a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Liga Serie A, que agora deve organizar um novo calendário para jogar as 12 rodadas restantes da partida. da 26 até a 38, além de quatro jogos correspondentes à de número 25.

Nas partidas da liga são adicionadas as partidas de volta das semifinais e a final da Coppa da Itália, para que haja um total de 127 partidas antes de 2 de agosto, data indicada pela FIGC para concluir os torneios nacionais e permitir que seus clubes participem das Copas europeias, se finalmente retomarem.

O programa do presidente da Liga Serie A, Paolo Dal Pino, é comemorar o retorno do futebol na Itália no dia 13 de junho, com as duas semifinais da Coppa: Juventus-Milan e Napoli-Inter Milan.

Os jogos de ida, disputados precisamente no início da pandemia de coronavírus na Itália, terminaram com um empate em 1 x 1 entre o Milan e a Juve em San Siro e uma vitória por 0 x 1 do Napoli contra a Inter, também no estádio de Milão.

Os jogos de volta provavelmente serão disputados nos dias 13 e 14 de junho e a final da Coppa no dia 17, em Roma.

Essa solução permitiria que uma competição fosse concluída dentro de quatro dias, o que é importante para a Liga Serie A, pois ainda não há garantia completa de que a situação de saúde permita a competição até agosto.

E é que o ministro do Esporte Spadafora salientou na quinta-feira que, se a curva de contágio subir significativamente novamente, seria necessário interromper as competições esportivas.

O campeonato, por outro lado, começará em 20 de junho e haverá partidas a cada três dias para escolher o campeão italiano em 2 de agosto.

Ele foi interrompido na rodada 26, quando a Juventus era a líder com vantagem de um ponto sobre a Lazio, em segundo, e três sobre a Inter de Milão, em terceiro.

A Serie A já possui os planos B e C preparados para o evento em que a pandemia de coronavírus interrompa a competição novamente. Eles incluem a possibilidade de organizar elminatórias no estilo playoff para escolher o campeão e ver quem é rebaixado.

Uma das possíveis complicações para o desenvolvimento normal do campeonato é que, de acordo com o Comitê Técnico Científico, toda a equipe deve ficar em quarentena se um jogador positivo para o coronavírus estiver registrado. Nesse caso, um clube não poderia competir por pelo menos duas semanas.

A FIGC, no entanto, já solicitou que essa regra seja alterada e continua a confiar que o Comitê Técnico Científico aceita que apenas os eventuais infectados serão isolados e que os outros jogadores, se o negativo for certificado, podem continuar competindo.