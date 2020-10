Cinco anos da revolução de Klopp no Liverpool

De Jürgen Klopp já existiam grandes referências na Europa pelo que ele fez com um Borussia cheio de garotos que mais parecia um time de bairro, em que todos se divertiam e passavam bem independente do resultado. Por isso, o que ele fez no Liverpool assume uma dimensão especial. Ele resgatou um clube afundado e ainda reivindicou a si mesmo. Foi a peça que se encaixou perfeitamente em Anfield.

Este 8 de outubro marca cinco anos desde que Jürgen Klopp assumiu um time quebrado, que continuava sonhando em começar a conquistar espaço na Premier League enquanto outros modestos como o Leicester o haviam conquistado antes, e que nem mesmo brilhava mais na Europa, que durante o século se tornou sua grande rota de fuga diante da sua impotência no Campeonato Inglês.

Klopp chegou ansioso para trabalhar, mas as coisas pareciam não mudar em Anfield: duas finais perdidas, a Copa da Liga e a Liga Europa, e o adicional de não se classificar para a competição europeia em 2016-17.

Talvez isso tenha ajudado os 'reds' a fazer uma espécie de catarse. No verão de 2016, aquele novo Liverpool, desta vez traçado por Klopp e com Mané e Wijnaldum, venceu o Barça de Luis Enrique por 4 a 0 no meio da International Champions Cup. Na próxima vez que se enfrentaram, o resultado foi igual e a decepção, ainda maior para os 'culés'.

Em 2016-17, Klopp trouxe a Liga dos Campeões de volta ao Liverpool, uma competição que os homens de Anfield não jogavam há vários anos.

A chegada de Salah em 2017 acabou tornando o Liverpool um time vencedor. Os 'reds' não ganharam a Premier League por milagre e contra um Manchester City indestrutível: somaram 97 pontos! A cereja do bolo foi a final em Kiev contra o Real Madrid, na qual, se não fosse Karius, o resultado poderia ter sido muito diferente.

Os últimos dois anos serviram para colher os frutos de tudo o que a Klopp plantou nos últimos cinco anos. Primeiro, a reconciliação com a Champions na final de Madrid, após o icônico 4-0 em um jogo visceral contra o Barça; depois, a impecável Premier League deste 2020.

O alemão continua fazendo história no Liverpool, uma equipe que parece feita para ele, embora tivesse que comemorar este aniversário com um dos piores resultados de sua carreira, o 7-2 que o Aston Villa lhe infligiu na última rodada da Premier. Certamente até ele é capaz de tirar algo positivo desse jogo.