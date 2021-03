OFICIAL: Ibrahimovic está de volta à Seleção da Suécia

Zlatan Ibrahimovic está de volta. A Seleção da Suécia convocou o atacante do Milan para os jogos classificatórios para a Copa do Mundo do Qatar, uma convocatória que não acontecia desde 2016.

Em 22 de junhode tal ano, Ibra havia disputado seu último jogo pela equipe de seu país. E foi na Eurocopa, contra a Seleção da Bélgica. Nesse dia, formou dupla com Berg, que também reaparece na lista de agora com 34 anos.

O craque tem 39 anos e sua volta acontecerá no dia 25 de março contra o Georgia e apenas três dias depois ele terá uma outra oportunidade, contra o Kosovo. Mas isso não é tudo: no dia 14 de junho, a Seleção da Espanha estreará na Eurocopa e será precisamente contra a Suécia de Ibra, podendo ser o grande teste do atacante veterano.

Janne Andersson, o técnico da Suécia, falou da convocatória em declarações ao site oficial da seleção: "Em primeiro lugar, ele é um jogador muito bom, o melhor que temos na Suécia. Claro, é muito interessante ele querer voltar. Além do que pode contribuir em campo, ele tem uma experiência incrível e pode transmiti-la aos outros jogadores da equipe".