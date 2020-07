Cinco clubes não conseguem esquecer Willian

Kia Joorabchian, representante de Willian, conversou com 'talkSPORT' e falou sobre o futuro do brasileiro do Chelsea, que reconheceu essa pode ser a sua última temporada em Stamford Bridge.

Apesar de não ter revelado os nomes das equipes, o agente do atleta de 31 anos reconheceu o interesse de cincno equipes: "Willian recebeu duas ofertas concretas da Premier League".

"Além de uma oferta vinda da MLS, uma boa oferta, e outras duas ofertas da Europa. Tomará sua decisão depois da última partida da temporada", disse Joorabchian.

Em quase sete temporadas no Chelsea, Willian disputou 339 partidas oficiais, marcando 63 gols. Nessa temporada, foram 47 duelos, 38 deles como titular, marcando onze gols e dando nove assistências.