VÍDEO: Cinco golaços de Anthony Martial, predecessor de Mbappé, no Mônaco

Antes do 'fenômeno Mbappé', o Mônaco testemunhou o nascimento de uma estrela emergente como Anthony Martial. O atacante, que depois de estrear no Olympique de Lyon foi para o clube do Principado, começou a brilhar com apenas 17 anos de idade.

Seu crescimento foi tão rápido e tão brutal que, poucos anos depois, ele chegou ao Manchester United e se apresentou com aquele gol lendário contra o Liverpool. Antes disso, o atacante já deixou pinturas muito bonitas. Aqui deixamos os cinco primeiros gols com a camisa do Mônaco.