VÍDEO: os cinco melhores gols de Fred pelo Lyon

Fred deixou sua marca no Olympique Lyon. Na Ligue 1, ele deu muitos dos primeiros passos de sua carreira e deixou sua marca. O jogador marcou 42 gols no total em 124 jogos e se tornou um dos jogadores mais importantes do conjunto. Mas nem todos os seus objetivos eram os mesmos.

Neste vídeo, você pode ver os cinco melhores. Definições de qualidade, dribles, raça... O repertório do brasileiro era muito variado e com o mesmo objetivo: balançar a rede. Suas performances como 'gone' ocorreram entre 2005 e 2008.