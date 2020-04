VÍDEO: Cinco golaços do Chelsea em 2014/15

Sob as ordens de José Mourinho, naquele ano o time de Londres venceu a Premier League e a Copa da Liga.

A temporada 2014-15 foi bastante positiva para um Chelsea que conseguiu um duplo na Inglaterra nas mãos de José Mourinho.

Estes são os cinco melhores gols marcados pelos britânicos em uma temporada inesquecível:

1.- Eden Hazard vs. Hull City

2.- Diego Costa vs. Arsenal

3.- Ramires vs. Leicester

4.- Cesc Fàbregas vs. Crystal Palace

5.- André Schürrle vs. Burnley