Jogadores que aceitaram baixar de divisão após estar na elite

Wayne Rooney (Derby County)

O inglês trocou os milhões da MLS para ajudar o Derby a subir, uma decisão que deixa claro que o dinheiro nem sempre é a coisa mais importante e que o sentimento pelo futebol inglês é enorme.

Shinji Kagawa (Real Zaragoza)

O japonês atingiu seu ápice no Borussia Dortmund. Ele também passou pelo Manchester United, mas depois não teve a mesma sorte. Depois de servir na Turquia, ele aceitou o desafio de um time tradicional da Espanha que queria retornar à elite.

Mario Gomez (Stuttgart)

O caso do alemão é um pouco diferente. Ele chegou pouco antes do rebaixamento e o viveu a queda, mas não se importou em diminuir seu nível para tentar trazer o time que lhe deu a oportunidade de chegar à elite do futebol alemão.

David Trézéguet (Juventus e River Plate)

Aqui vamos falar sobre jogadores aposentados. Depois de acompanhar a Juventus na Serie B, ele voltou a repetir alguns anos depois, quando se assinou com o River após sua queda mítica a 'B'.

Juan Román Riquelme (Argentinos Juniors)

Um dos maiores ídolos da história do futebol no país retornou ao Argentinos Juniors, um clube pelo qual havia atuado como juvenil, assim que seu time de origem foi rebaixado.