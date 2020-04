Cinco jogadores da Juventus na mira do Barcelona

Nas últimas horas, o interesse da Juventus em contratar Arthur Melo ganhou força. 'Mundo Deportivo' falou de uma possível troca do jogador do Barcelona por Miralem Pjanic, que está na lista de saída de Turim, mas ele não seria o único jogador observado pelo Barcelona.

O jornal também cita Mattia de Sciglio, o atacante Federico Bernardeschi (já relacionado ao Barcelona no passado), o zagueiro Merih Demiral e o uruguaio Rodrigo Bentancur.

O meio-campista uruguaio, devido ao seu físico impressionante, se encaixaria muito melhor que o já veterano Pjanic. De Sciglio e Demiral são mais opções para substituir possíveis saídas do que qualquer outra coisa. Se Semedo ou Umtiti deixarem o time, eles poderão entrar em cena.

Em relação a esses dois, o jornal 'AS' garantiu que ainda estão na mira do Tottenham, de José Mourinho. A troca com Tanguy Ndombele ainda é um rumor ativo e, para que isso aconteça, o Barcelona deve deixar um bom jogador sair.

São apenas especulações e possibilidades que surgem nos bastidores, mas que reforçam a teoria de que o novo mercado será marcado por trocas.