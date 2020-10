A seleção polonesa recebe a Itália no próximo domingo em partida válida pela Liga das Nações. O duelo do domingo reedita confrontos que deixaram belos lances para a história do futebol europeu.

Confira no vídeo acima lances memoráveis protagonizados por Mario Balotelli, Jorginho, Cristiano Biraghi, Antonio Cassano e Gianpaolo Pazzini.