"Cinco minutos antes das partidas, Hazard jogava Mario Kart"

Em uma entrevista ao jornal 'The Guardian', Filipe Luis surpreendeu a todos ao revelar o que acontecia nos vestiários do Chelsea, uma história que tem Eden Hazard como grande protagonista.

"O Hazard, juntamente com o Neymar, é o melhor jogador com quem joguei. Estão ao mesmo nível do Messi, mas o Hazard não treinava bem, nem sequer amarrava o cadarço das chuteiras", disse o atual jogador do Flamengo.

"Cinco minutos antes dos jogos era capaz de estar jogando Mario Kart no vestiário, mas no jogo ninguém lhe conseguia tirar a bola. Fintava dois, três, quatro e ganhava jogos sozinho. Tem tanto talento, mas falta aquela ambição de dizer 'vou ser o melhor jogador do mundo', porque ele podia ser", completou.

Atualmente, Hazard enfrenta a sua 10º lesão desde que chegou ao Real Madrid. O jogador se recupera de uma lesão muscular no recto anterior esquerdo.