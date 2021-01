Cinco nomes de peso caso Lampard saia do Chelsea

Lampard não conseguiu convencer. Seu Chelsea conta com um dos projetos mais ambiciosos dos últimos tempos no Stamford Bridge. E ainda que seja uma lenda do clube, já se fala em possíveis substitutos.

O jornal 'The Independent' fala de quatro nomes que começam a aparecer na agenda 'blue'. São eles Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers e Ralph Hasenhüttl.

O primeiro acabou de sair do PSG e já esteve relacionado com os londrinos, enquanto o italiano está sem equipe. A Juve foi sua última aventura. Rodgers está fazendo um grande ano com o Leicester, assim como o último, técnico do Southampton, uma das grandes revelações da Premier League.

Além disso, o portal 'Daily Star' coloca um quinto nome nessa lista. Trata-se de Andriy Shevchenko, um velho conhecido do Chelsea. O ex-atacante 'blue' comanda atualmente a Seleção da Ucrânia.