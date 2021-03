Cinco perguntas ainda sem respostas no Liverpool

Em uma temporada bem abaixo do esperado, o Liverpool prepara uma espécie de reformulação no seu elenco. Ao menos é isso que aponta o 'Liverpool Echo'.

O diário explica que cinco jogadores do conjunto 'red' não estão garantidos na próxima temporada: Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain, Divock Origi e até Ozan Kabak. O zagueiro chegou por empréstimo em janeiro procedente do Schalke 04, mas a opção de compra não é obrigatória e ele custaria cerca de 21 milhões de euros.

O grande problema do conjunto inglês é financeiro. A continuação de Wijnaldum, um dos grandes nomes dessa equipe, esbarra nas questões econômicas e a limitada margem de negociação que o clube possui. Além disso, é preciso somar o forte interesse de clubes como Barcelona e Inter de Milão no jogador de 30 anos.

Os casos de Shaqiri e Origi são bem parecidos. Ambos contam com pouco protagonismo. O suíço esteve perto de deixar Anfield na janela de inverno, mas terminou ficando mesmo tendo uma lista de pretendentes como Sevilla, Lazio ou Fenerbahçe. Enquanto o herói contra o Barça quer ir em busca de mais minutos.

Por último, Oxlade-Chamberlain poderia deixar o time de Klopp já que não conta com o mesmo protagonismo no meio de campo após uma grave lesão no joelho.