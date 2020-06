Cinco substituições, alívio após a quarentena

Sabia-se que o período de cerca de dois meses treinando em casa faria os jogadores retornarem com outro ritmo. O problema não é só a possível desvantagem de quem demora mais para retomar a forma, pois o risco de lesão também aumenta significativamente em função da 'pré-temporada' curta.

Por isso, a Fifa autorizou as federações a, caso queiram, liberar os técnicos para realizarem até cinco substituições por partida. A ideia foi aceita pelas autoridades do futebol em cada país e vem sendo aproveitada pelos técnicos.

Na Espanha, apenas cinco treinadores não quiseram fazer as cinco alterações: Jose Bordalás, do Getafe, na partida contra Granada; Albert Celades, do Valencia, no clássico diante do Levante; Sergio González, do Valladolid, em sua visita ao Leganés; e Imanol Alguacil, da Real Sociedade, que enfrentou o Osasuna de Jagoba Arrasate, que também não apressou as mudanças.

Os outros 15 times optaram por realizar todas as mudanças possíveis. Mesmo assim, diversos jogadores saíram de campo cansados e com problemas físicos - a maioria leve. Zidane, por exemplo, confirmou a dificuldade física pela qual alguns de seus atletas passaram.