Cinco substituições: oficialmente aprovadas na Serie A

Para tornar o retorno mais suportável, as equipes podem fazer cinco alterações de jogadores.O objetivo é reduzir a carga sobre os jogadores e evitar lesões devido ao esforço excessivo de jogar a cada três dias.

"A FIGC decidiu permitir um número máximo de cinco substituições a serem feitas por cada equipe nas partidas das competições programadas até o final da temporada 2019-20. É esperado que cada equipe faça essas substituições usando no máximo três interrupções" , é lido na declaração oficial da Federação publicada nesta sexta-feira.

Além dessas três interrupções, os clubes têm o direito de fazer alterações no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Eles também podem fazer isso no intervalo antes da eventual prorrogação. Somente nesse último caso, será possível interromper a partida pela quarta vez, destacou a FIGC.

Esta nova regra será lançada a partir de 12 de junho, quando a Juventus receberá o Milan no Allianz Stadium na partida de volta das semifinais da Coppa Italia. No dia seguinte, o Napoli enfrentará a Inter de Milão no San Paolo na outra semifinal.

A final da Coppa Italia será disputada no dia 17, no estádio Olímpico, a portas fechadas, depois que o governo italiano aprovou na quinta-feira.

A Serie A, encerrada em 9 de março na rodada 26, será retomada em 20 de junho e terminada em 2 de agosto.