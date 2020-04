Premier pode voltar com cinco substituições por jogo

O retorno ao futebol será muito diferente do que foi até agora. Sem torcida, depois de vários meses sem treinamento... A Inglaterra, que segue projetando e se preparando para fazer a bola voltar a rola, existe um temor de que os jogadores tenham um maior risco de lesões.

De acordo com 'The Sun', os clubes da Premier League pediram à FIFA que permita até cinco substituições por partida quando o futebol voltar após o coronavírus.

A informação diz que 'The International Board', órgão que regula as regras do futebol, recebeu a solicitação para analisar a proposta.

No caso de a ideia ser validada junto à FIFA, os clubes da Premier League teriam que votar para implementá-la ou não. E é possível que haja divergências, já que os mais modestos não têm tantas boas opções para por em campo a cada partida e poderiam ser desfavorecidos diante dos adversários com melhores elencos.

A solicitação inclui que as substituições não poderiam ocorrer individualmente, e deveriam ser feitas em no máximo três paradas de jogo.