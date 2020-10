Cirurgia de Van Dijk é concluída com sucesso

O Liverpool confirmou nesta sexta-feira que a cirurgia de Virgil van Dijk ocorreu sem problemas. O zagueiro do Liverpool agora viverá cerca de seis meses de recuperação.

"Van Dijk foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida após a lesão no ligamento do joelho. Ele agora vai se concentrar no início de sua reabilitação com o apoio de nosso departamento médico", comunicou o clube inglês.

O problema teve origem em lance com o goleiro Pickford durante jogo da Premier League, uma entrada dura que foi alvo de fortes críticas, inclusive de Wijnaldum.

Após o caso grave, o jogador do Everton sofre consequências do lance e, segundo, 'Daily Mail' ele passou a receber ameaças de morte. A situação é tão delicada que Pickford teria contratado segurança pessoal.