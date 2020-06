City avança para as semifinais da Copa da Inglaterra

O sorteio da FA Cup, ou Copa da Inglaterra, definiu os seguintes confrontos para a semifinal: Manchester United x Chelsea e Arsenal x Manchester City.

O time de Pep Guardiola foi o último a confirmar vaga, que ficou garantida ao derrotar o Newcastle por 2 a 0 com gols de Sterling e De Bruyne.

O United derrotou o Norwich por 2 a 1 na única partida do sábado. Os jogos deste domingo começaram com o Arsenal vencendo do Sheffield e com o Leicester perdendo para o Chelsea.

As partidas da semifinal serão realizadas em Wembley no fim de semana de 18 e 19 de julho. A final da competição mais antiga do mundo está marcada para ocorrer em 1º de agosto.