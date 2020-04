City cogita troca de brasileiros com a Juventus

Apróxima janela de transferências pode ser muito diferente do que estávamos acostumados a ver. O impacto financeiro causado pela crise do coronavírus é imenso nos clubes de futebol de todo o mundo e as grandes contratações por valores extratosféricos devem dar lugar a trocas de jogadores entre clubes .

E é trocando jogadores que o Manchester City pretende renovar seu elenco. O alvo da vez dos citizens é Douglas Costa. Nos últimos dias, cresceram os rumores de que o ponta brasileiro deixará a Juventus ao final da temporada.

A ideia da Velha Senhora era vender o jogador para levantar dinheiro e contratar de Ferran Torres, revelação do Valência. Mas o cenário financeiro pode fazer com que o time mude de ideia e aceite uma possível troca entre Douglas Costa e Gabriel Jesus.

Segundo o jornal italiano 'Corriere dello Sport', a troca interessaria Pep Guardiola, que já trabalhou com o jogador da Juve no Bayern. O treinador também sabe que Jesus quer mais minutos em campo, mas vê isso como uma missão muito difícil tendo Sergio Aguero como titular absoluto do City.

Recentemente, Luca Toni, ex-atacante italiano, afirmou que Gabriel Jesus seria um companheiro de ataque perfeito para Cristiano Ronaldo.