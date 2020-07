City comemora decisão do TAS postando uma foto... mas apaga logo em seguida

O Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS) decidiu à favor do Manchester City e suspendeu a sanção da UEFA. Assim, a equipe inglesa poderá participar das próximas edições da Liga dos Campeões.

A grande notícia encheu de alegria, como é de se esperar, tanto os jogadores quanto os dirigentes e a comissão técnica do City, o que pôde ser notado nas redes sociais.

E é que Manel Estiarte, medalhista de ouro olímpico de pólo aquático em 96 com a Espanha e agora parte da equipe técnica do Manchester City, postou uma foto em seu Instagram depois de saber da decisão do TAS na qual, entre outros, o próprio Estiarte, Pep Guardiola e Txiki Begiristain, diretor de futebol da equipe inglesa, apareciam

Na imagem, todos estavam na frente da televisão assistindo a um programa da 'Sky Sports' anunciando o anulamento da sanção, uma imagem que viralizou nas redes. Foi tanta sua repercussão que Estiarte decidiu excluir a imagem alguns minutos depois de publicá-la.