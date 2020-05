City confia em permanência na Champions para manter De Bruyne

Kevin De Bruyne é um dos principais jogadores do futebol mundial e perder o jogador seria um grande desastre para o Manchester City. O jogador está disposto a renovar seu contrato com o clube, mas com a condição de que a punição da UEFA, que proíbe a equipe de disputar a Champions League por dois anos, seja anulada.

O City já já entrou com com um recurso na CAS (Corte Arbitral do Esporte), que será ouvido no dia 8 de junho.

De Bruyne admitiu que seria difícil ficar sem disputar a maior competição de clubes da Europa por dois anos, e que poderia considerar novas opções para seu futuro caso a punição seja mantida. Apesar disso, o City segue confiante que a decisão será anulada.

O belga foi contratado em 2015 por 55 milhões de libras após bela passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha. Em pouco tempo se tornou destaque da equipe e hoje é a principal arma do time de Pep Guardiola.

Na atual temporada da Premier League, o jogador de 28 anos pode superar o incrível recorde de 20 assistências de Thierry Henry assim que a competição retornar. Mas apesar da regularidade e das belas atuações ao longo dos últimos anos, foi na atual edição da Liga dos Campeões que De Bruyne comprovou que realmente está entre os melhores do mundo atualmente.

Na partida de ida das oitavas de final, contra o Real Madrid, o belga dominou o jogo e destruiu o clube merengue com uma exibição de gala. O gol e a assistência também ajudaram o City a sair com a vitória por 2 a 0.

E além de seu imenso impacto dentro de campo, o jogador está mostrando que também é importante para o clube fora das quatro linhas. O principal candidato a herdar a braçadeira de capitão de David Silva mostrou liderança e assumiu a frente das negociações em torno do impacto da pandemia do novo coronavírus no futebol inglês.

“Estou apenas esperando", disse o meia ao veículo belga HLN. "O clube nos disse que vai apelar e que tem quase 100% de certeza de que está certo [de que a punição será cancelada]. É por isso que estou esperando para ver o que vai acontecer", explicou.

"Confio no meu time. Depois que o resultado for divulgado analisarei tudo. Dois anos [sem disputar competições europeias] seria muito tempo. Se for um ano eu posso pensar".

Embora tenha sido definida uma data para que o apelo do City seja ouvido, não é possível definir um prazo para que o veredicto seja dado. Até lá, a torcida dos Citizens espera que De Bruyne tenha paciência.