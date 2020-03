City contrata Yan Couto, joia brasileira que o Barça queria

Yan Couto, defensor do Coritiba, foi especulado no Barcelona. No entanto, a brilhante aparição do Manchester City fez com que o jogador optasse pelo time britânico.

Yan Couto chega ao 'citizen' depois de pagar seis milhões de euros, segundo o 'Globoesporte'. O esforço econômico da equipe britânica foi decisivo para convencer o jogador.

Apesar de não ter estreado com o time principal do Coritiba, suas boas atuações na Seleção Brasileira Sub-17 o colocaram no radar das grandes equipes da Europa.

Couto, no entanto, ainda não chegará ao Manchester City. Os 'skyblues' anunciaram que o jogador desembarcará no Manchester City somente no verão de 2020 (meio do ano).

O defensor, de 17 anos, se tornará maior de idade no dia 3 de junho de 2020 e será então quando poderá assinar seu primeiro contrato como profissional, no caso, com o Manchester City.