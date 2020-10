Manchester City provoca o United após goleada do Tottenham

Em jogo marcado por um início intenso e pela expulsão de Martial, o Tottenham não teve piedade dos anfitriões e goleou o Manchester United por 6 a 1 em pleno Old Trafford.

Com o resultado, os 'red devils' ficam com três pontos em três jogos disputados e ocupam o 16º lugar da Premier League, posição decepcionante para o já questionado treinador Solskjaer.

Para aumentar a vergonha após o vexame, o Manchester City, rival local do United, deu uma 'alfinetada' nos derrotados do dia por meio das redes sociais. Logo após a partida, o perfil do City fez uma postagem no Twitter. Foi uma mensagem simples, mas carregada de sarcasmo.

Um 'emoji' de aperto de mãos compartilhando o resultado do jogo e mencionando o Tottenham foi o suficiente para ser amplamente compartilhado na rede social e aumentar as piadas pelo baile histórico deste domingo no Old Trafford.