City deixaria Agüero sair se punição for confirmada

O Manchester City quer ter esta temporada em mente para evitar surpresas e porque ele sabe que levará tempo para conhecer a decisão do recurso enviado ao TAS. O comunicado oficial já explicava que eles não sabiam os prazos para conhecer a decisão final.

De acordo com o jornal 'The Sun', há um jogador que poderia atravessar a porta de saída e não poderia ficar dois anos sem a Liga dos Campeões por alguns motivos óbvios, e esse é 'Kun' Agüero.

O Manchester City estaria disposto a deixar o atacante argentino de 31 anos assinar outro grande contrato em sua carreira, pois, caso contrário, ele não voltaria a jogar a Champions até os 34 anos.

Ver um dos jogadores mais importantes da história do Manchester City sair será complicado, acima de tudo, pelo que ele já conseguiu com o clube do Etihad Stadium.

O 'Kun' acumula quatro títulos da Premier League (2019, 2018, 2014 e 2012), três Community Shield (2019, 2018 e 2012), cinco Carabao Cup (2020, 2019, 2018, 2016 e 2014) e uma FA Cup (2019).

Além disso, ele é o artilheiro histórico com 253 gols, por isso é mais do que uma peça essencial no quebra-cabeça do técnico catalão Pep Guardiola. Obviamente, as ofertas certamente não vão faltar.